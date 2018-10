Oltre mille visitatori in due weekend per la Villa Tittoni di Desio. Appena conclusa la rassegna 2018 di Ville Aperte, a Villa Tittoni si tirano le somme.

A Villa Tittoni il Gran Ballo risorgimentale

Sabato 22 settembre il Gran Ballo risorgimentale ha “aperto le danze” nel vero senso della parola: evento ricco di fascino al quale hanno partecipato 150 persone, volutamente concepito per ricreare la magia degli anni in cui la Villa splendeva di luci e mondanità. I danzatori in abito d’epoca hanno ballato attraversando tutte le sale del piano terra della villa, coinvolgendo anche il pubblico presente. Il Gran Ballo è stato organizzato in collaborazione con la Società di Danza Monza e Brianza, associazione culturale e anche scuola di danza, che proprio a Villa Tittoni organizza tutti i lunedì un corso di ballo tenuto dall’insegnante Rosa Matera.

La mostra di Raffaella Surian

In concomitanza al Gran Ballo, al primo piano della Villa si è svolto il vernissage della mostra di Raffaella Surian “Potenza e delicatezza” presso la Collezione Scalvini alla presenza di più di 30 ospiti. La mostra rimane aperta fino al 7 ottobre con ingresso libero. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Su appuntamento al numero: 349 5134975.

Visite guidate anche per persone con disabilità sensoriali

Grandissimo l’interesse per le visite guidate: complessivamente 650 persone hanno potuto seguire le visite, aperte anche per persone con disabilità sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) con particolare attenzione all’aspetto della fruizione culturale. Villa Tittoni è infatti sede del progetto “Turismo e disabilita’ percettive”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità sensoriali con funzioni del comparto turistico altamente specializzate.

Tante le proposte

Gli eventi speciali della rassegna Performing Arts è stata particolarmente apprezzata e ha offerto l’opportunità di visitare la Villa in maniera coinvolgente: sono 130 i visitatori totali che hanno partecipato alle due proposte “Gli Dèi ci guardano di “Traversi” , racconto teatralizzato per conoscere la storia della Villa, ed “Escape Room in Villa – La camera dei segreti”, gioco interattivo contemporaneo che utilizza il teatro per portare contenuto e coinvolgimento. Per la Festa di Desio, dal 6 all’8 ottobre le visite guidate e l’Escape Room in Villa proseguono con altri appuntamenti domenica 7 ottobre e lunedì 8 ottobre. In chiusura, domenica due appuntamenti hanno concluso il ciclo di eventi per Ville Aperte: la conferenza di presentazione del libro su Villa Tittoni “Le Delizie della Villeggiatura e il concerto “Canti di pace” a cura della Corale Pio XI di Desio, con un totale di 90 presenze.