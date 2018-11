Grande emozione in piazza Conciliazione a Desio dove questo pomeriggio è stato acceso l’Albero di Natale. L’evento ha segnato l’inizio delle tante iniziative in programma in città per le festività natalizie.

L’accensione è avvenuta alle 18

A tenere a battesimo l’accensione dell’Albero di Natale sono stati gli assessori Giorgio Gerosa , Cristina Redi e Jenny Arienti che hanno ringraziato associazioni e commercianti per il contributo nella stesura del palinsesto di eventi natalizi che si succederanno fino a dicembre. Come da programma, le luci sono state attivate alle 18 tra l’entusiasmo dei cittadini e soprattutto dei bambini presenti in piazza che hanno scandito il conto alla rovescia per l’accensione (vedi il video qui sotto).