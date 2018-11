Acqua in scena con BrianzAcque e Acli, che sabato 10 novebre alle 21 al teatro San Giacomo di Meda proporranno lo spettacolo “H2ORO”.

Acqua in scena grazie a BrianzAcque e alle Acli milanesi

“Acqua Insieme”, il progetto avviato lo scorso aprile da BrianzAcque in collaborazione con le Acli Milanesi, porta in scena venerdì 10 novembre alle 21 al teatro San Giacomo di Meda “H2ORO – L’acqua, un diritto dell’umanità”, il secondo spettacolo del percorso “Acqua in scena” (il primo spettacolo, “Label-questioni di etichetta”, è stato rappresentato lo scorso giugno a Vimercate). “Acqua in scena” è un’iniziativa che si inserisce nel progetto “Acqua Insieme”, nato dalla partnership tra BrianzAcque e Acli Milanesi . Il progetto, della durata di un anno, ha l’obiettivo di educare, formare, sensibilizzare alla cura dei beni comuni i cittadini e i bambini della Brianza, accrescendo la conoscenza e l’attenzione della comunità sulle tematiche della tutela dell’ambiente, del consumo consapevole delle risorse, dell’impegno civico. “Acqua Insieme” si snoda attraverso due filoni: quello educativo – “Acqua in classe” – con i laboratori nelle scuole di Meda, Bellusco, Mezzate, Limbiate, Cavenago e Caponago, e quello teatrale – “Acqua in scena” – con la rappresentazione di spettacoli.

Uno spettacolo per sostenere il diritto all’acqua per tutti

“H2ORO” è una rappresentazione di teatro civile per sostenere il diritto all’acqua per tutti, per riflettere sui paradossi e gli sprechi del “Bel Paese”, per passare dalla presa di coscienza a nuovi comportamenti. “L’acqua – spiegano gli autori – non deve diventare l’oro blu del XXI secolo, dopo che il petrolio è stato l’oro nero del secolo XX. L’acqua deve invece essere considerata come bene comune, patrimonio dell’umanità”. Rileva Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque: “Siamo orgogliosi di regalare ai cittadini brianzoli questo spettacolo che ha segnato un pezzo di storia del teatro civile italiano degli ultimi anni e che ha aperto la visione di tantissimi cittadini sul valore decisivo dell’acqua e dell’impresa quotidiana delle aziende che, come noi, lavorano 365 giorni l’anno, per distribuire un’acqua di ottima qualità”. Aggiunge: “H2ORO è solo l’antipasto del nostro progetto realizzato con Acli. Il piatto forte sarà uno spettacolo creato appositamente per noi da una compagnia teatrale specializzata nel teatro civile. Un evento in grado di sorprendere i cittadini della Brianza, della Lombardia e di tutta Italia a partire da marzo 2019”.

Appuntamento sabato 10 novembre al teatro San Giacomo

“H2ORO” è rappresentato da quattordici anni in tutta Italia con oltre 420 repliche al suo attivo. Lo spettacolo giunto alla sua XXXVIII edizione, è stato premiato con targa d’argento dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e coniuga in modo equilibrato l’aspetto di denuncia con la comicità ed è in grado di informare il pubblico sulla reale condizione dell’oro blu, in Italia e nel mondo. Appuntamento sabato 10 novembre alle 21 al teatro San Giacomo in via Cialdini 13 a Meda. Ingresso libero e senza prenotazione.