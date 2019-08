Ad agosto a Desio cambiano gli orari degli uffici comunali

Cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali di Desio per tutto il mese di agosto. A darne notizia è la stessa Amministrazione comunale in una nota.

“Tutti i servizi restano comunque garantiti anche durante tutto il mese di agosto – spiega il Sindaco Roberto Corti – Questa rimodulazione ci permette di ottimizzare i costi e riorganizzare i tempi di lavoro, in modo tale da contenere la spesa e a garantire anche in agosto un servizio efficiente ai cittadini”.

Tutti gli uffici saranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di martedì e giovedì e per l’intera giornata di venerdì 16 agosto, compreso l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7. Il servizio di Pronto intervento di Polizia Locale sarà comunque sempre attivo, mattino e pomeriggio, anche nel mese di agosto: tel. 0362638818 e citofono esterno.

ALTRE VARIAZIONI DI ORARIO:

Stato Civile e Demografici – Chiusura dei Servizi Demografici nelle mattine di sabato dal 3 al 24 agosto. L’ ufficio di stato civile dei servizi demografici sarà aperto per le sole denunce di morte e di nascita, tutti i sabati di agosto dalle ore 9 alle ore 10. (attenzione: il – Chiusura dei Servizi Demografici nelle mattine di sabato dal 3 al 24 agosto. L’ ufficio di stato civile dei servizi demografici sarà aperto per ledenunce di morte e di nascita, tutti i sabati di agosto dalle ore 9 alle ore 10. (attenzione: il ticket virtuale eventualmente effettuato dagli utenti per i pomeriggi di martedì e giovedì di agosto non avrà validità).

Protocollo – Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.

Centralino – Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 15.30. Chiuso il sabato.

Messi – Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30.

Servizi Area Tecnica – Sportello aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

Servizi Scuola e Formazione – Sportello aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

Biblioteca – Dal 1° luglio al 31 agosto orario estivo: lun 14.00/18.30, mar/ven 9.00/12.30 e 14.00/18.30, sab 9.00/12.30. Chiuso il sabato pomeriggio. La sezione Ragazzi è chiusa anche le mattine di lunedì, mercoledì e venerdì.

La Biblioteca resta chiusa dal 12 al 19 agosto.

Auto Amica – Chiude dal 10 al 26 agosto, eccetto che per l’accompagnamento al CDI, ai CSE ai CDD e agli SFA , alla “Nostra Famiglia di Bosisio Parini” e a “Villa santa Teresa di Tavernerio” per i quali il servizio verrà sospeso unicamente per il periodo di chiusura degli stessi.

Pasti a domicilio – Il servizio sarà garantito per tutto il mese di agosto, ad eccezione del giorno di Ferragosto.

Telesoccorso – Per chi ha attivato il servizio, resta sempre in funzione 24h su 24h. Per chi desidera attivarlo in questo periodo, puo’ rivolgersi all’ufficio servizi sociali in base agli orari di apertura dello sportello.

Sportello servizi al Lavoro – Chiuso dall’1 al 31 agosto. Riapre il 2 settembre con questi orari: martedì 8.30/13.30 e 14.00/16.00, mercoledì 9.00/12.00, giovedì 14.00/16.00 e venerdì 9.00/16.00.

Sportello Volontaria Giurisdizione VOLGI (Amministratore di Sostegno) – Sportello chiuso dal 22 luglio al 6 settembre. Per coloro che non hanno potuto ritirare le pratiche, si informa che sono disponibili al ritiro presso la sede del Tribunale di Monza in via De Amicis 17, quarto piano, specificando che sono state depositate dallo Sportello di Desio. Lo sportello riapre martedì 10 settembre.

Sportello Assistenti Familiari (SAF) – A Desio lo Sportello sarà chiuso per tutto il mese di agosto.

Sportello SistemAbitare – Sportello chiuso dal 12 al 16 agosto compresi.

Sportello Stranieri (Ce.S.I.S. Ambito Territoriale di Desio) – A Desio lo Sportello sarà chiuso dal 1° al 29 agosto. Riapre il 2 settembre.