Ad agosto in piscina “Io entro gratis!”. L’iniziativa del Comune di Seregno è dedicata ai ragazzi fino ai 14 anni (compresi) e residenti in città: per loro, l’opportunità di accedere gratuitamente alle piscine del Centro Sportivo “Umberto Trabattoni”, purché accompagnati da un adulto pagante.

Ad agosto doppia iniziativa per chi resta in città

Il Comune di Seregno pensa ai ragazzi e agli anziani che trascorreranno il mese di agosto in città e mette in campo due opportunità.

Sarà possibile ritirare i biglietti dal 1 agosto (fino ad esaurimento scorte) presso il Comune di Seregno – Servizio Sport ed Attività Giovanili, nella sede di via Umberto I, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e giovedì dalle ore 9 alle 18.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tramite e-mail info.giovani@seregno.info o telefono 0362.26.34.49.

Pranzo di Ferragosto: iscrizioni al Centro Nobili

Pensato, invece, per le persone over 65, è il tradizionale Pranzo di Ferragosto. Il pranzo, la cui partecipazione sarà gratuita, si svolgerà in via Cagnola (zona Fuin – area feste Madonna della Campagna) a partire alle 12.30 del 15 agosto. La partecipazione è riservata ai residenti in città. È necessario iscriversi presso il centro diurno Nobili in via Schiapparelli 21, dalle 14,30 alle 17.30 il martedì, giovedì e venerdì (è richiesta la presentazione del documento di identità). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro al chiamando il numero 0362.32.89.94.