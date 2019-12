Addio ad Attilio Pozzi: si è spento un grande fotografo della Brianza. Ieri nel tardo pomeriggio il malore a Carate. Poi la corsa in ospedale a Desio dove è spirato poco dopo l’arrivo.

Addio ad Attilio Pozzi: si è spento un grande fotografo della Brianza

Lutto nel mondo del giornalismo brianzolo: si è spento all’età di 65 anni il noto fotografo Attilio Pozzi. Pozzi si era sentito male ieri, nel tardo pomeriggio, mentre si trovava a Carate per un servizio fotografico.

Si trovava al ristorante Camp di Cent Pertigh, quando improvvisamente si è accasciato a terra. I soccorsi tempestivi poi la corsa in ospedale a Desio dove i medici hanno tentato il possibile per salvargli la vita. Ma non c’è stato nulla da fare.

Attilio Pozzi, che viveva a Cesano Maderno, lascia una moglie e tre figli. E lascia un territorio, la sua Brianza, che lui conosceva a menadito. Anche le nostre redazioni, che ben lo hanno conosciuto nel corso degli anni, si stringono ai familiari in questo momento di profondo dolore e lo ricordano così:

“Attilio era un collega molto preparato, amava profondamente il suo lavoro, che era la sua vita. Un uomo semplice e simpatico, e anche un po’ scanzonato. Non si prendeva troppo sul serio e sapeva dare la giusta importanza alle vicende di tutti i giorni. Un amico nostro e di tutti. Ci mancherà”.

Un minuto di silenzio in Consiglio Comunale

Anche la politica in queste ore lo ricorda: ieri sera in Consiglio comunale di Seregno è stato fatto un minuto di silenzio e questa mattina sui gruppi Facebook cittadini sono tanti i messaggi di cordoglio per a sua improvvisa scomparsa.

Anche il Comitato Ovest Brianza, di cui Pozzi faceva parte, in queste ore ha diffuso un comunicato, a firma Antonio Colombo, in cui esprime profondo cordoglio. Lo riportiamo di seguito: