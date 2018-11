A Desio sbarca il progetto “Adottiamo uno scienziato”. L’associazione “Sko Arianna Amore” onlus, intitolata alla bambina di Nova Milanese scomparsa nel 2014, promuove una serie di eventi in Brianza per raccogliere fondi per finanziare gli studi di un ricercatore che svolgerà il dottorato presso la Fondazione Tettamanzi nel campo della ricerca contro le leucemie infantili.

Alla cena ci saranno il comico Fabrizio Fontana e il rapper Luca Blindo

Lo scienziato che otterrà questa “borsa di studio” verrà selezionato dall’Università Bicocca e presterà servizio presso la Fondazione per tre anni. Il primo evento in programma per questa raccolta fondi è una cena che si terrà domenica 2 dicembre presso l’«Eurotaverna» di Desio, a cui interverranno volti noti dello spettacolo. La serata, che inizierà alle 20, presentata dalla giornalista Patrizia Caregnato, sarà infatti animata dalle note della Zurawski Band ed è anche previsto uno spettacolo di Fabrizio Fontana, comico di Zelig. Ci sarà anche il rapper Luca Blindo che ha preso a cuore la storia di Arianna, a cui ha anche dedicato una sua canzone.

Aperte le prenotazioni alla serata

“C’è tanto da fare per la lotta alla leucemia infantile – sottolinea Mariella Bernardo, socia dell’associazione Sko Arianna Amore che sta organizzando l’evento – Speriamo che alla cena partecipi un gran numero di persone. In futuro ci saranno altri eventi: per gennaio stiamo programmando un musical”. Per informazioni sul progetto “Adottiamo uno scienziato” e per prenotare un posto alla cena contattare i numeri 340/1950068, 995/5374639.