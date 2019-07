Aeb, il presidente, avvocato Patrizia Samantha Goretti, ha rassegnato le proprie dimissioni durante l’Assemblea degli azionisti di Aeb S.p.a., che si è riunita oggi.

Aeb, il presidente Goretti rassegna le dimissioni

Il presidente Goretti, nel formalizzare le proprie dimissioni agli azionisti, ha dichiarato: “Nel marzo del 2018 ho assunto la presidenza su invito dell’allora Commissario Prefettizio, Antonio Cananà, con spirito di servizio, al fine di garantire continuità al Gruppo in un momento complesso e delicato. Subito dopo l’insediamento del sindaco Alberto Rossi ho messo a disposizione del socio di maggioranza il mio mandato. Oggi, nel prendere atto che l’Assemblea degli azionisti è pronta a nominare dei nuovi consiglieri, rassegno le mie dimissioni con l’auspicio che tale gesto possa portare alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, espressione condivisa di tutti i soci, contribuendo a dare certezza alla governance del Gruppo. Consegno agli azionisti un Gruppo forte e solido, che ha bisogno di una guida chiara e condivisa, in grado di assumere le scelte industriali necessarie a garantirne la crescita e a completare il percorso di riassetto societario indispensabile per permettere ad Aeb di svolgere appieno il proprio ruolo di holding. Ringrazio gli azionisti, i membri del Consiglio, il management e i dipendenti del Gruppo per la collaborazione ricevuta, che ha permesso di garantire continuità ed efficacia all’azione aziendale”.

Nuovo presidente è l’avvocato Loredana Brachitta

Alcuni azionisti, a nome di tutta l’Assemblea, hanno ringraziato il presidente Goretti per l’importante attività svolta, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrato. L’Assemblea ha quindi nominato su indicazione dell’azionista Comune di Seregno, il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2019-2021. Il Consiglio di Amministrazione è formato dal presidente, avvocato Loredana Brachitta e dai Consiglieri, avvocato Patrizia Samantha Goretti, architetto Maurizio Lissoni, Leonardo Solera e Federico Maffezzini. Il presidente, avvocato Loredana Brachitta, vanta un’esperienza pluriennale nel settore delle utility e in diritto amministrativo.