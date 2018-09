Dopo sessant’anni di gestione, chiude l’ultra centenario «Bar della pesa» di viale Milite Ignoto ad Agliate, frazione di Carate Brianza.

Un pezzo di storia di Carate

Con la fine dell’attività, il 30 settembre, se ne va un pezzo di storia di Agliate. L’Agliate delle tintorie nella Valle dei mulini che davano lavoro a centinaia di operai e del Lambro che nel fine settimana si riempiva di pescatori in arrivo da Monza con il tram. Affacciata sul ponte di via Cavour, dove un tempo c’era una piccola pesa, esattamente al confine tra il territorio comunale di Carate e quello di Verano, come testimonia il cippo sul ciglio stradale, la trattoria-bar-tabaccheria è stata silenziosa testimone della Brianza del Novecento. Ristrutturata da cima a fondo nel 1992, ha saputo mantenere il fascino dell’esercizio pubblico accogliente e informale, dove chiunque entra si sente subito a casa.

“Abbiamo conosciuto tante persone che ci hanno dato la loro simpatia. Abbiamo condiviso con loro gioie e dispiaceri della vita, avvenimenti felici e quelli tristi. A tutti un grazie di cuore” dicono i titolari. Sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 25 settembre il ricordo della signora Bruna Fumagalli che nel 1958 acquistò con il marito la trattoria gestita da Antonio Brambilla.