Parcheggi gratis per tutto il mese di agosto a Cesano Maderno, addio al pagamento negli stalli blu.

Ad agosto parcheggi gratis a Cesano

Agosto tempo di vacanze ma non solo. Per tutto il mese, come di consueto, cancellati i parcheggi a pagamento negli stalli blu. Con un’ordinanza dello scorso martedì, 30 luglio, l’Amministrazione comunale ha sospeso per tutto il mese il pagamento per la sosta delle auto negli stalli blu del territorio cittadino.

Un vantaggio per chi resta in città

La decisione è motivata dal venir meno dell’esigenza di rotazione delle vetture in sosta vista la presenza ridotta in città. Parcometri in vacanza, dunque, durante il periodo feriale. Per chi rimane a Cesano, una possibilità in più per muoversi e sostare comodamente senza l’onere del ticket.

