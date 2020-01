A Cesano Maderno al via i lavori per la fibra ottica. L’azienda ultimerà i lavori in 18 mesi.

Ai nastri di partenza i lavori per la fibra ottica a Cesano

Al via in città gli interventi per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica. Internet ultraveloce a vantaggio dei cittadini e delle imprese: è questo l’obiettivo della Convenzione approvata lo scorso anno tra il Comune e Open Fiber.

Da qualche settimana sono stati inaugurati i lavori di posa della nuova infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home, ossia fibra fino a casa). L’azienda ultimerà in 18 mesi la rete, assicurandone la gestione e la manutenzione e garantendone l’accesso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie.

Investimento di 4 milioni di euro

Open Fiber investirà 4 milioni di euro per collegare più di 10mila unità immobiliari in modalità FTTH (Fiber To The Home) attraverso circa 7mila chilometri di fibra ottica e garantire così prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

Cesano all’avanguardia nelle tecnologie

“Una novità importante – spiega il Sindaco Maurilio Longhin – che farà di Cesano Maderno un Comune all’avanguardia nelle tecnologie a disposizione dei cittadini. Oggi sia la competizione nei mercati sia le opportunità di conoscenza e di informazione sono anche una questione di reti informatiche. Disporre di una buona connessione è indispensabile per essere una città che cresce e offre occasioni di sviluppo. Il Comune ha chiuso un accordo con Open Fiber per cablare tutta la città”. “L’azienda – continua il Sindaco Longhin – si impegna a riutilizzare le infrastrutture già esistenti sul territorio per ridurre al minimo l’impatto dei lavori. Qualche disagio ci sarà, penso agli scavi e all’asfalto da risistemare, ma i lavori saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. Avremo una città più connessa a beneficio di tutti, istituzioni, imprese, professionisti, studenti e anche persone anziane che sempre più trarranno vantaggio anche in termini di assistenza dalle nuove tecnologie”.