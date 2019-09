AIFA ritira tutti i farmaci a base di ranitidina. Tra questi anche Buscopan Antiacido e Zantac. Qui riportato l’elenco dei medicinali da evitare.

Qualche giorno fa, il 21 settembre 2019, era stata diramata una prima allerta, che ora s’è ampliata.

AIFA ritira tutti i farmaci a base di ranitidina

Con un comunicato lanciato sul proprio sito, l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto, a scopo precauzionale ed in attesa delle opportune analisi, l’immediato blocco e il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale, nonchè il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva, di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della comunicazione dell’FDA relativa alla presenza di un’impurezza denominata Nnitrosodimetilammina (NDMA), appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD — India, e ai lavori di collaborazione intercorsi con le varie Agenzie Regolatorie Europee e TEMA e al Rapid Alert emesso dall’Agenzia Tedesca dei medicinali.

I farmaci vietati

Di seguito l’elenco dei farmaci vietati (DOVE TROVATE LOTTI IN ALLEGATO, GLI ALLEGATI LI TROVATE TUTTI QUI):

– RANITIDINA AUROBINDO ITALIA 150 mg cpr riv – codice AIC n. 045309022 — lotto n. NCSA18003- A scad. 28/02/2020 e lotto n. NCSA18011-A scad. 30/09/2020;

– RANITIDINA AUROBINDO ITALIA 300 mg cpr riv – codice AIC n. 045309073 — lotto n. NCSB18002- B scad. 28/02/2020, lotto n. NCSB18003-A scad. 28/02/2020 e lotto n. NCSB19006-B scad. 31/01/2021;

della ditta AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l. sita in Varese, Via San Giuseppe 102.

– ZANTAC 150 mg compresse – codice AIC n. 024448021 – lotti in allegato;

– ZANTAC 300 mg compresse – codice AIC n. 024448058 – lotti in allegato;

– ZANTAC fiale 50 mg/5 ml soluzione iniettabile – codice AIC n. 024448033 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg compresse effervescenti – codice AIC n. 024448072 – lotti in allegato;

della ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. sita in Verona Via Fleming 2.

– RANIDIL sciroppo – codice AIC n. 024447068 – lotto n. 18M001 scad. 11/2020 e lotto n. 19F001

scad. 06/2021;

della ditta A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Firenze Via Sette Santi 3.

– RANITIDINA MYLAN GENERICS 150 mg cpr riv – codice AIC n. 035302138 – lotti in allegato;

– RANITIDINA MYLAN GENERICS 300 mg cpr riv – codice AIC n. 035302330 – lotti in allegato;

della ditta MYLAN S.p.A. sita in Milano, Viale dell’Innovazione 3.

– RANITIDINA RATIOPHARM 150 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 038186021 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 150 mg 30 cpr riv – codice AIC n. 038186045 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 300 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 038186110 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 300 mg 30 cpr riv – codice AIC n. 038186134 – lotti in allegato;

della ditta RATIOPHARM ITALIA S.r.l. sita in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1- Palazzo F10.

RANITIDINA HEXAL 300 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 035331053 – lotti in allegato;

– RANITIDINA HEXAL 150 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 035331014 – lotti in allegato;

della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

– RANITIDINA ALMUS 150 mg 20 compresse – codice AIC n. 035701010 — lotti in allegato;

– RANITIDINA ALMUS 300 mg 20 compresse – codice AIC n. 035701034 — lotti in allegato;

della ditta ALMUS S.r.l. sita in Genova, Via Cesarea, 11/10.

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti in

allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti in

allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti in

allegato;

della ditta DOC GENERICI S.r.l. sita in Milano, Via F. Turati 40.

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti in

allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti in

allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti in

allegato;

della ditta DOC GENERICI S.r.l. sita in Milano, Via F. Turati 40.

– RANIBEN 150 mg cpr – codice AIC n. 025241050 – lotti in allegato;

– RANIBEN 300 mg cpr – codice AIC n. 025241086 – lotti in allegato;

della ditta F.I.R.M.A. S.p.A. sita in Firenze, Via di Scandicci.

– ZANTAC 150 mg compresse – codice AIC n. 024448021 – lotti in allegato;

– ZANTAC fiale 50 mg/5 ml soluzione iniettabile – codice AIC n. 024448033 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg compresse effervescenti – codice AIC n. 024448072 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg/10 ml sciroppo – codice AIC n. 024448060 – lotti in allegato;

della ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. sita in Verona Via Fleming 2.

– RANIBLOC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 025490018 — lotti in

allegato;

– RANIBLOC 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 025490057 — lotti in

allegato;

della ditta IBN Savio Srl sita a Pomezia (Roma) via del Mare, 36.

– ULCEX 150 mg cpr – codice AIC n. 025084017 – lotti in allegato;

– ULCEX 300 mg cpr – codice AIC n. 025084056 – lotti in allegato;

della ditta Laboratori Guidotti S.p.A. sita in Pisa, Via Livornese, 897.

– RANIDIL 75 mg cpr – codice AIC n. 024447169 – lotti in allegato;

– RANIDIL 150 mg cpr – codice AIC n. 024447029 – lotti in allegato;

– RANIDIL 300 mg cpr – codice AIC n. 024447056 – lotti in allegato;

– RANIDIL 150 mg cpr eff – codice AIC n. 024447070 – lotti in allegato;

– RANIDIL 300 mg cpr eff – codice AIC n. 024447094 – lotti in allegato;

– RANIDIL fiale – codice AIC n. 024447031 – lotti in allegato;

– RANIDIL sciroppo – codice AIC n. 024447068 – lotti in allegato;

della ditta A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Firenze, Via Sette Santi.

– RANITIDINA ABC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035505015 — lotti

in allegato;

della ditta ABC FARMACEUTICI SpA sita a Torino Corso Vittorio Emanuele II 72.

– RANITIDINA ALTER 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035702012 — lotti

in allegato;

della ditta LABORATORI ALTER S.r.l. sita in Milano VIA LOMELLINA 39.

RANITIDINA ANGENERICO 50 mg/5m1 soluzione iniettabile, 10 fiale 5m1 codice AIC n.

035752082 lotto 1902R SCAD. 02/2021, della ditta Aristo Pharma GmbH sita in Germania e

concessionario per la vendita Aristo Pharma Italy SrI sita in Rozzano (MI), Strada 6 Palazzo n.3

MILANOFIORI.

– RANITIDINA AUROBINDO 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 036605020

— lotti : N. 751900 SCAD. 10/2020 e N. 751901 SCAD. 10/2020

della ditta AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l. sita in Varese, Via San Giuseppe 102.

– ZANTAC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIP n. 038486027 — lotti : E97V —

L38J — H94J — KY8B — LH35 — 9E8P;

della ditta BB FARMA Srl. sita a SAMARATE (VA) Viale EUROPA 160.

– RANITIDINA PENSA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334034 —

lotti in allegato;

della ditta PENSA PHARMA SpA sita in Milano Via Ippolito Rosellini 12.

– RANITIDINA PENSA 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334022 —

lotti in allegato;

– RANITIDINA PENSA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334034 —

lotti in allegato;

della ditta PENSA PHARMA SpA sita in Milano Via Ippolito Rosellini 12.

RANITIDINA SALF 50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO – codice AIC n. 041519012 – lotti in allegato;

della ditta SALF S.p.A. sita CENATE SOTTO (BG) Via MARCONI 2.

– RANITIDINA HEXAL 50 mg/5 ml 10 fiale – codice AIC n. 035331089 – lotti in allegato;

della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

RANITIDINA SALF 50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO – codice AIC n. 041519012 – lotti in allegato;

della ditta SALF S.p.A. sita CENATE SOTTO (BG) Via MARCONI 2.

RANITIDINA HEXAL 50 mg/5 ml 10 fiale – codice AIC n. 035331089 – lotti in allegato;

della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

– BUSCOPAN ANTIACIDO 75 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI – codice AIC n. 039279017 lotti in allegato;

della ditta SANOFI SpA sita a Milano Viale L. Bodio 37/b.

– RANITIDINA TECNIGEN 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035503010

– lotto PA0060A SCAD. 01/2022 e lotto OF0626A SCAD. 05/2021;

– RANITIDINA TECNIGEN 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035503034

– lotto PA0061A SCAD. 01/2022 e lotto OF0625A SCAD. 05/2021;

della ditta TECNIGEN S.r.l. sita in Ciniselo Balsamo (Mi) Via Galileo Galilei 40.

– RANITIDINA ZENTIVA 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035335025 –

lotti in allegato;

– RANITIDINA ZENTIVA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035335037 –

lotti in allegato;

della ditta ZENTIVA Srl. sita a Milano Viale L. Bodio 37/b.

Il Nucleo Carabinieri per la Tutela della Salute AIFA è stato incaricato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del divieto di utilizzo.

Precisazione da Aifa

Riceviamo e pubblichiamo.

La disposizione di AIFA riguarda infatti Buscopan Antiacido (diverso per indicazione e principio attivo da Buscopan) e non dispone il ritiro di lotti dal mercato, bensì di divieto di utilizzo in via precauzionale, in attesa che siano completate analisi più approfondite.

Analogamente a quanto effettuato dalle autorità regolatorie degli altri diversi Paesi, lo scorso 20 settembre l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto a scopo precauzionale il divieto di utilizzo di alcuni prodotti contenenti il principio attivo ranitidina, tra cui Buscopan Antiacido di Sanofi.

Sanofi ha a cuore la salute di pazienti e consumatori e sta quindi comunicando a tutti i propri clienti il divieto di utilizzo di Buscopan Antiacido, unico prodotto dell’azienda della gamma Buscopan potenzialmente implicato. Nell’attesa di ricevere l’esito di analisi più approfondite, l’azienda precisa che Buscopan Antiacido non è oggetto di disposizione di ritiro di lotti da parte di AIFA.

Come indicato da AIFA, Sanofi invita i cittadini in trattamento con un prodotto a base di ranitidina a rivolgersi al proprio medico curante che potrà fornire le informazioni necessarie.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AIFA al link https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina

