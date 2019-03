Aiutiamo Gabriel. E’ l’appello lanciato sui social da una famiglia di Cambiago, paese del milanese ai confini con la nostra provincia, che ha dovuto affrontare una terribile disgrazia.

Aiutiamo Gabriel

Una perdita improvvisa ha lasciato Gabriel, un ragazzo di Cambiago, senza il papà. In tanti, che conoscono i familiari, hanno chiesto come poter essere utili in questo difficile momento e i parenti hanno risposto: “Assicurandogli un futuro dignitoso”.

Ha praticato il massaggio cardiaco al padre

Il ragazzo, di 15 anni, come riporta LaMartesana.it, ha praticato il massaggio cardiaco al padre che aveva avuto un infarto, salvandolo. L’uomo, 52 anni, si è poi spento in ospedale a causa si complicazioni. I medici del San Raffaele, che hanno fatto di tutto per salvare il suo genitore, hanno definito il giovane un eroe per quello che era riuscito a fare.

L’appello sui social

Questo l’appello comparso sui social: “Apriamo questa pagina per tutti coloro che vogliano aiutare Gabriel e la sua mamma Mariateresa ad affrontare questo momento difficile dopo la perdita del papà”. I funerali dell’uomo si sono celebrati sabato a Cologno Monzese.