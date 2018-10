Al Ghisallo per ricordare un amico. Una pedalata speciale fino al “Santuario dei ciclisti” per omaggiare la memoria del cesanese Roberto Giraldo.

Al Ghisallo per ricordare un amico

Domenica una comitiva del gruppo sportivo Byroll di Giussano ha pedalato fino al colle del Triangolo Lariano per ricordare la figura di Roberto Giraldo, storico esponente del direttivo dell’associazione di cui faceva parte dal 1998, scomparso lo scorso 25 luglio, all’età di 61 anni, a causa di un brutto male.

Una foto nella chiesetta del Ghisallo

Il gruppo ha preso parte alla messa dedicata al compagno scomparso. Tra loro anche una trentina di persone, tra cui membri della società sportiva Sant’Ambrogio di Seregno, frequentata dal cesanese. Per omaggiare la sua grande passione per la bicicletta, dopo la funzione è stata anche lasciata una sua foto nella chiesetta del Ghisallo, luogo leggendario per il ciclismo, dove si trova il museo che ospita i cimeli dei grandi campioni che hanno fatto la storia del Giro d’Italia.