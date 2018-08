Al Jolly Pub di Meda i vigili del fuoco non sono clienti… ma ospiti. Qualsiasi consumazione, che sia un panino, una birra o un pasto, per loro sarà completamente gratuita.

La bella iniziativa del Jolly Pub

La bella iniziativa di fine estate (ma che proseguirà per un po’) è stata lanciata dal titolare, Carlo Tobia, “per ringraziare in modo concreto tutte queste persone che ogni giorno rischiano la vita per noi”, ci spiega, rivelando che l’idea è nata “dopo aver visto le immagini dei vigili del fuoco all’opera a Genova, dopo il crollo del ponte”, anche se in realtà “da tempo rifletto sul pericolo che quotidianamente corrono i pompieri per la nostra sicurezza, e spesso non per cause accidentali ma per disgrazie causate dal comportamento dell’uomo”.

Pompieri ospiti da Carlo Tobia

E così, “siccome è facile dire grazie e applaudire, ma servono anche segnali concreti di vicinanza”, Tobia ha deciso di spalancare porte del suo locale, in via Santi Aimo e Vermondo 6, a tutti i vigili del fuoco: “Sono i benvenuti, possono bere e mangiare quello che vogliono in modo totalmente gratuito. Li aspetto!”. E già qualcos’altro bolle in pentola: “Mi piacerebbe riproporre di volta in volta questa iniziativa anche con altri volontari e altre associazioni”, conclude Tobia.