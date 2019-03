Sabato 23 marzo alle ore 9.45 l’iniziativa promossa dal Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale di Desio ASST Monza – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza e San Giorgio ’79 Desio, in collaborazione con Mustela Italia e Salvagente Italia e con il patrocinio del Comune di Desio. Iscrizioni gratuite.

Al PalaBancoDesio l’iniziativa “Bimbi Sicuri”

Il nuovo incontro “Bimbi sicuri” è un evento formativo sulla sicurezza in età pediatrica che offrirà a mamme, papà e a chiunque a diverso titolo si prenda cura di bimbi, preziose indicazioni sulle tecniche di primo soccorso pediatrico e utili strumenti di prevenzione.

Il corso affronta numerosi argomenti che ruotano intorno al tema cardine del progetto, la sicurezza: dagli accorgimenti da adottare in dolce attesa, alle attenzioni da prestare in casa, dalle regole in strada e a tavola e tantissimi consigli per la gestione consapevole del proprio piccolo.

Un percorso formativo che intende accompagnare le famiglie e tutti colori che sono a contatto quotidianamente con neonati e bambini in questo compito magnifico, ma spesso difficile.

I temi del corso

Tra gli argomenti che verranno affrontati durante l’incontro di sabato 23 marzo ci sono: sicurezza in gravidanza, in casa e in auto. E ancora nanna sicura e sicurezza a tavola. Non mancheranno le nozioni di base, teoriche e pratiche, di disostruzione delle vie respiratorie nei bambini grazie alla presenza degli istruttori di Salvagente Italia.

Iscrizione obbligatoria su www.eventimustela.it

Il corso è gratuito.