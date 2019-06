Al via da questa settimana il «Totobeauty», il gioco avvincente dell’estate organizzato dal Giornale di Seregno e dal Giornale di Desio, che coinvolgerà i professionisti della bellezza. Parrucchieri, estetisti, tatuatori, truccatori, massaggiatori, visagisti, makeup artist, affrettatevi a iscrivervi. In palio ci sono fantastici regali.

Per iscriversi basta collegarsi a www.totobeauty.it

Partecipare è semplice. Basta collegarsi alla nostra pagina web www.totobeauty.it e seguire le istruzioni per il caricamento. Vi verrà chiesto di allegare una vostra foto, specificando il vostro nome e cognome, ma anche il paese di residenza e il nome del vostro negozio. E potete anche scrivere qualche riga per raccontare la vostra storia e descrivervi. Se preferite potete contattarci in redazione, a Seregno in via Appiani (telefono 0362/245152 – indirizzo mail: redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it).

Coupon per votare sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio

Votare è semplice. Sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio troverete un coupon del valore di un punto da ritagliare, compilare e recapitare alla nostra redazione. Nelle prossime settimane provvederemo anche a posizionare delle urne in punti del territorio più vicini alle vostre attività. Durante le settimane del concorso verranno pubblicati anche coupon speciali del valore di 3, 5 e 10 punti che daranno l’occasione di scalare in fretta la classifica e guadagnare importanti posizioni in vista della finale. Poi sarà la volta della proclamazione dei vincitori che inviteremo a fine gara a una festa speciale tutta dedicata a tutti voi, professionisti della bellezza.

Il gioco

Ogni settimana non mancheranno sui nostri settimanali in edicola il martedì le foto e le interviste ai protagonisti della simpatica competizione. In più troverete anche la classifica basata sulle preferenze che riuscirete a raccogliere tra i vostri clienti e tra coloro che riconosceranno in voi simpatia, stile, professionalità. A questo punto non ci resta che partire. Cosa aspettate? Ritagliate i coupon e fate vincere i vostri preferiti. I «maestri della bellezza» sono pronti per la sfida.