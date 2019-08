Al via la campagna per tenere pulito il Parco Tittoni di Desio. L’Amministrazione lancia l’iniziativa “Ama il tuo Parco, aiutaci a tenerlo pulito”

Al via la campagna per tenere pulito il Parco Tittoni di Desio

In prima linea nella lotta all’abbandono dei rifiuti nel parco di Villa Tittoni. L’Amministrazione comunale lancia la campagna “Ama il tuo Parco, aiutaci a tenerlo pulito”, al fine di sensibilizzare i cittadini a mantenere il decoro urbano. Nell’area verde sono presenti 17 cestini, di cui 5 nella zona dei giochi.

Chiesta la collaborazione di tutti

“Il Comune si sta impegnando in una ancora più accurata attenzione: ai due svuotamenti settimanali dei cestini a cura di un operatore Gelsia, si aggiunge anche una pulizia delle aree in cui i contenitori sono posizionati – ha ricordato l’assessore con delega a Villa Tittoni e Parco storico Cristina Redi – chiediamo la collaborazione di tutti per avere un bene fruibile, invitando a utilizzare gli appositi cestini”.

Avere a cuore gli spazi comuni

L’assessore al Verde urbano Stefano Guidotti ha sottolineato quanto è importante avere a cuore gli spazi comuni: “Il nostro impegno è un segnale importante che va oltre l’aiuto concreto nell’opera di pulizia del nostro polmone verde. Puntiamo sulla prevenzione sotto forma di educazione ambientale, partendo anche dai più piccoli”.