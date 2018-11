Nuova edizione del Bilancio partecipativo. Tutti, con le proprie idee, possono contribuire a migliorare la città in cui vivono. È con questa convinzione che il Comune di Desio ha lanciato la terza edizione.

Bilancio partecipativo, quattro assemblee per presentare i progetti

La prima fase della sezione “Senior”, quella in cui è possibile presentare le proposte, prenderà il via martedì 13 novembre in Villa Tittoni (via Lampugnani, 62), alle 20, con la prima assemblea deliberativa dedicata agli “Spazi pubblici”. Secondo appuntamento sabato 17 novembre alle ore 10 in Biblioteca (via Cavalieri di Vittorio veneto, 2) con il “Tempo Libero” e, poi, sabato 24 novembre alle 10 in biblioteca con il “Sociale”. In programma anche un’assemblea sul tema “innovazione e digitale” martedì 20 novembre alle 19 in un locale pubblico che, nell’intenzione del Comune favorirà la partecipazione dei più giovani e i cui dettagli saranno rivelati a breve sulla pagina Facebook “Desiopartecipa”.

La partecipazione migliore mettendola in pratica

“In due anni abbiamo ascoltato idee di grande qualità, i proponenti hanno risposto con entusiasmo e tutti i finalisti hanno condotto una vera e propria campagna di voto per conquistare le preferenze dei cittadini – spiega il sindaco Roberto Corti – Adesso iniziamo un nuovo percorso con la convinzione che i processi partecipativi si migliorano praticandoli e con l’impegno di trasformare in cose concrete i desideri di chi si sente parte di una comunità”.

Dalle assemblee alla co-progettazione

Da ogni assemblea deliberativa uscirà una proposta che passerà direttamente alla fase di co-progettazione e non dovrà, quindi, essere sottoposta alla fase di prima votazione. Partecipando alle assemblee tematiche i cittadini potranno, infatti, scegliere un delegato il cui mandato sarà quello di rappresentare l’idea progettuale emersa dall’assemblea che, saltando la prima votazione, accederà di diritto alla co-progettazione con i tecnici comunali e successivamente alla votazione finale.

Il “canale” online

Accanto alle assemblee deliberative c’è il canale online. Sarà possibile accedere alla piattaforma online (partecipa.comune.desio.mb.it) per registrarsi e per caricare la propria proposta. Le idee pubblicate dovranno passare una prima fase di votazione online e le più votate passeranno alla fase di co-progettazione. Per presentare le proprie proposte ci sarà tempo fino al 18 gennaio.

Il percorso “Junior”

Al via anche i laboratori nelle scuole per accompagnare la partecipazione dei ragazzi dai 9 ai 14 al Bilancio partecipativo “Junior”. Per loro già messi in programma con le dirigenti scolastiche quattro incontri che si svolgeranno in due sabati e saranno dedicati a due fasce di età differenti: 9-11 anni e 12-14 anni.

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta alla popolazione residente in città, cittadini e associazioni. Possono partecipare le persone che hanno compiuto 15 anni per la sezione “Senior” e dai 9 ai 14 anni per quella “Junior”. A disposizione dei progetti ci sono complessivamente 100 mila euro: ogni progetto “Senior” potrà essere finanziato per un massimo di 40 mila euro, mentre per i “Junior” il finanziamento massimo è di 10 mila euro. I progetti che saranno finanziati sono quattro: due del percorso “Senior” e due del percorso “Junior”.