(foto dal sito del Comune di Seregno)

Prende il via oggi, mercoledì 19 giugno 2019, la manifestazione “SEREgno D’ESTATE” organizzata dall’Amministrazione comunale, in sinergia con diverse realtà del territorio, per rendere le serate estive piacevoli, anche in città.

Il cartellone, quest’anno, si compone di diversi eventi: ci sarà spazio per una rassegna cinematografica (promossa da Cooperativa Controluce), una serie di serate a tema Jazz, ( in collaborazione con il Circolo San Giuseppe e Paper Moon Jazz Club), tre concerti e una serata dance “Silent”.

La rassegna prende il via oggi e proseguirà fino al 12 agosto. Ma vediamo nel dettaglio il ricco cartellone di iniziative in programma:

In città JAZZin Seregno Festival

JAZZin Seregno Festival è una rassegna di musica jazzistica che Paper Moon Jazz Club organizza per il terzo anno consecutivo, in un’edizione a cui l’Amministrazione Comunale ha voluto partecipare per contribuire ad arricchire di un nuovo genere, il jazz appunto, il già ricco panorama dell’offerta musicale in città.

Saranno otto i concerti proposti nell’ambito di JAZZin Seregno Festival ed inseriti in cartellone I concerti si svolgeranno all’aperto, alternatamente in piazza Risorgimento e nella sede del Circolo San Giuseppe, in via Cavour 25 (in caso di maltempo, gli spettacoli saranno dirottati ne L’Auditorium di piazza Risorgimento o nello spazio coperto del cortile del Circolo San Giuseppe). Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Si comincia questa sera, alle 21, al Circolo San Giuseppe dove si esibiranno Antonio Masciadri and Friends: Esibizione della formazione del carismatico sassofonista a cui si affiancheranno estemporaneamente musicisti locali.

Domenica 23 giugno in Piazza Risorgimento sarà la volta di Paper Moon Orchestra. Sotto la direzione del maestro Giancarlo Porro, l’orchestra (una cantante con diciassette strumentisti) proporrà un’antologia di arrangiamenti della Swing Era (repertorio di Benny Goodman, Glenn Miller, Woody Herman e altro ancora…).

Mercoledì 26 giugno, sempre al Circolo San Giuseppe, i Looking Up Project Quartet daranno vita ad un commosso tributo per lo sfortunato pianista Michel Petrucciani, nel ventennale della prematura scomparsa.

Si prosegue domenica 30 giugno con A material band che si esibirà in Piazza Risorgimento alle 21 con “L’inv(f)erno di Zappa”. Una divertente rivisitazione in chiave jazz di alcune delle più significative composizioni di Frank Zappa proposte da una band di dodici strumentisti.

Luglio comincia con Francesco Manzoni / Marco Detto Duo in concerto il 3 luglio al Circolo San Giuseppe, per proseguire domenica 7 luglio con l’esibizione del Circus Jazz Quartet. Mercoledì 10 sarà la volta di Antonello Monni Quartet, sassofonista di gran classe che sarà affiancato da diversi musicisti e infine, domenica 14 luglio, salirà sul palco Marco Gotti JW Octet, gruppo bergamasco che aveva già entusiasmato il pubblico seregnese nell’edizione 2018 del JAZZin Seregno.

Cinema sotto le stelle

La rassegna di eventi prevede anche tanto spazio per il cinema sotto le stelle. Una tradizione per il Festival che quest’anno propone un programma itinerante per i quartieri della città. Tutte le proiezioni saranno ad ingresso libero e, in caso di pioggia, lo spettacolo si sposterà nell’Auditorium di piazza Risorgimento.

Il programma:

Lunedì 8 Luglio – Ore 21.30 – Area Terruzzi e Consonni, via Montello 280 (Rione San Salvatore) – Notti Magiche

Lunedì 15 Luglio – Ore 21.30 – Centro Ambientale Porada (via Alessandria) Old Man and the Gun

Lunedì 22 Luglio – Ore 21.30 – Cfp Pertini Via Monterosa Non ci resta che il crimine

Lunedì 29 Luglio – ore 21.30 – Scuola Mercalli (via Machiavelli) Mia e il Leone Bianco

Lunedì 5 Agosto – ore 21.30 – Piazza Liberazione (quartiere Lazzaretto) 10 Giorni Senza Mamma

Lunedì 12 agosto – ore 21.30 – Sede Club Alpino Italiano via San Carlo 47 7 UOMINI A MOLLO

Seregno Music City

Doppio appuntamento musicale, sabato 20 e domenica 21 luglio, in piazza Risorgimento, per un fine settimana tra musica da ballo e canzone d’autore italiana.

Sabato 20 luglio – Ore 21 – Piazza Risorgimento Silent Music. Silent Disco

Una serata dedicata ai più giovani, una silent disco insieme ai ragazzi del Nasty Party, ritrovo di riferimento degli universitari brianzoli. 3 dj, 3 stili per una serata bellissima e coloratissima che farà ballare anche i più pigri. 4 ore di silenzio assordante e balli sfrenati. Noleggia la tua cuffia a prezzo speciale.

Domenica 21 luglio – Ore 21 – Piazza Risorgimento 20 Anni di Faber – Omaggio a Fabrizio De Andrè, nel ventennale della sua scomparsa.

Rassegna Suonimobili

Ideata nel 2010 da Saul Beretta su commissione del Consorzio Brianteo Villa Greppi in poco tempo è diventata un punto di riferimento “mobile” per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific, nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese: ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d’arte, aziende agricole, campi da tennis e piscine.

Venerdì 2 agosto – Suonimobili – Ore 21.30 – Piazza Risorgimento – San Salvador

Originalissimo gruppo di sei voci e percussioni, rivelazione al Womex, Gran Canaria 2018. Veri e propri “trovatori” gioiosamente impegnati nel rinnovamento poetico delle musiche tradizionali della loro terra: l’Occitania francese. Il loro concerto è un viaggio ipnotico che vi regalerà energia pura e contagiosa e voglia di ballare!