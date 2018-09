Alberto Miggiano e Alessandro Viganò saranno presto diaconi. Il renatese ed il brioschese, ambedue con una laurea in Ingegneria in tasca, sono pronti a percorrere l’ultimo tratto di cammino verso il sacerdozio. Sabato 29 settembre, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo Mario Delpini presiederà il rito di Ordinazione diaconale.

Alberto, dalla banda all’abito talare

Nel settembre del 2013 l’ingresso nel seminario di Venegono. Nello stesso mese di due anni dopo, l’ammissione agli ordini sacri. Il prossimo sabato, 29 settembre, un’altra importante tappa del suo cammino vocazionale: il conferimento del diaconato. Settembre è un mese importante per Alberto Miggiano, 32enne di Renate, ingegnere edile ed ex direttore della “Brianza Parade Band”. Da Renate e Veduggio è pronto a partire un pullman per i fedeli che vorranno vivere accanto ad Alberto la cerimonia in calendario per le 9 di sabato 29, nel Duomo di Milano. Le iscrizioni sono aperte dalle suore.

Alessandro, una vocazione nata all’università

Classe 1991, il brioschese Alessandro Viganò è entrato nel seminario di Venegono dopo la laurea in Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. Una scelta meditata, maturata dopo anni di impegno in parrocchia e all’oratorio. La comunità San Vittore sta organizzando un pullman per raggiungere il Duomo sabato mattina e partecipare così all’ordinazione diaconale. Le iscrizioni sono aperte in chiesa fino a domenica 23 settembre.

Quindici candidati

Sono quindici i candidati 2019 per l’Arcidiocesi di Milano. Il motto che hanno scelto e che li guiderà fino all’ordinazione presbiterale è «Siate lieti nella speranza» (Rm 12,12) presa dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Romani, l’immagine scelta è R9.76 dell’artista milanese Valentino Vago esponente della pittura astratta italiana.