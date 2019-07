Alessandra incoronata reginetta di pole dance. L’atleta di Cesano Maderno ha vinto due medagle d’argento in competizioni internazionali.

Due anni e mezzo fa l’incontro con la pole dance. “Un colpo di fulmine”, dice lei, mentre gli occhioni illuminano di felicità il suo bellissimo viso. Negli ultimi quattro mesi, due podi in altrettante competizioni internazionali. Momento magico per Alessandra Molteni, di Cesano Maderno. La prima medaglia d’argento, è arrivata a marzo, in Polonia. La seconda, a fine giugno, al “Poleart Bulgaria”. Categoria amatoriale. Dieci sfidanti in arrivo da tutto il mondo alla prima gara, venticinque in lizza alla seconda. Alessandra era l’unica italiana in entrambe. E ha conquistato la giuria con la sua coreografia ispirata Miss Italia, il concorso di bellezza a cui si era iscritta un anno fa.

Duri allenamenti senza rinunciare allo studio

“Ho conosciuto la pole dance – racconta Alessandra – due anni e mezzo fa, quando ero ancora minorenne. Da allora sono cresciuta molto, ho acquisito in sicurezza e in presenza scenica, anche se non mi aspettavo certo questi risultati in così poco tempo”. Oggi Alessandra, fisico flessibile per natura e muscoli scolpiti dagli esercizi di potenziamento in palestra, si allena tre volte a settimana, con determinazione, tenacia e spirito di sacrificio. E se sul palco sfida la forza di gravità, nella vita di tutti i giorni si destreggia tra un impegno e l’altro, da universitaria atleta. Diplomata al Liceo classico, sta terminando il secondo anno di Ingegneria chimica. “Amo la pole dance. Fosse per me – si racconta – continuerei a praticarlo fino a ottant’anni”.