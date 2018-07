L’allarme impazzisce e suona per sei ore. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco, l’altro giorno, in via Savonarola, per fare tornare la quiete al rione Liate di Cesano Maderno.

Erano le 12 quando l’allarme anti intrusione di una villetta a schiera ha iniziato a suonare. Non ha più smesso fino a quando, intorno alle 18.30, i vigili del fuoco di Seregno non lo hanno disinnescato. Causa assenza degli inquilini per le vacanze, era impossibile mettere a tacere la sirena.



Quartiere Liate sotto scacco

I vicini di casa, esasperati dall’incessante suono dell’allarme, hanno accompagnato la conclusione dell’intervento dei pompieri con un lungo applauso. Mentre i vigili del fuoco raggiungevano la sirena dell’antifurto per disattivare l’impianto, gli agenti della Polizia locale hanno intercettato la famiglia che occupa la villetta. Lontana da Cesano, era ignara di quello che stava succedendo. “Non abbiamo mai inserito l’allarme, da quando abitiamo lì”, ha spiegato il cesanese gli agenti.