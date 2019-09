Sul sito Salute.gov è arrivato un nuovo richiamo: questa volta si tratta del Preparato per Creme Caramel Pedon. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di allergeni. Come riporta il nostro quotidiano online veneto VicenzaSettegiorni.it, il marchio del prodotto è Pedon, un’azienda familiare italiana con sede dello stabilimento in via del Progresso a Molvena (VI), che esporta i propri prodotti in tutto il mondo.

Preparato per crème caramel

La denominazione di vendita esatta è “Preparato per Creme Caramel” mentre i lotti di produzione interessati dal richiamo in realtà sono due:

180720

080220

Allergeni non dichiarati: ritirato

La data di scadenza o termine minimo di conservazione dei lotti ritirati è 18 luglio 2020 e 8 febbraio 2020. L’unità di vendita interessata è quella del peso di 130 grammi. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, nello specifico il latte. Per questo motivo il richiamo è rivolto ai soli consumatori allergici al latte. Nelle avvertenze dell’avviso di richiamo si chiede di riconsegnare eventuali confezioni comprate al punto vendita di acquisto. Inoltre per informazioni è possibile contattare il produttore al numero verde 800034437.