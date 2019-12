Allerta della Protezione Civile per rischio vento forte in Brianza. La fase acuta dell’evento si concentrerà nelle prime 12 ore della giornata di domani.

Nelle prossime ore è previsto un aumento della ventilazione, anche in Brianza. A confermarlo è la Protezione Civile che nelle ultime ore ha emesso un bollettino di ordinaria criticità (codice giallo) per vento forte.

Nel dettaglio, dalle prime ore di domani, martedì 10 dicembre, progressiva intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali: condizioni di Foehn nelle valli occidentali, in estensione anche in pianura.

La fase acuta dell’evento si concentrerà nelle prime 12 ore della giornata di domani, con venti mediamente moderati a quote inferiori a 700 metri e con possibili raffiche tra i 35 e i 60 chilometri orari. A quote superiori raffiche fino a 90 chilometri orari.

Dal pomeriggio i venti saranno in graduale attenuazione a partire dalle quote più basse. Più persistenti invece nelle valli. Per mercoledì 11 dicembre sono previste deboli precipitazioni sui quadranti occidentali, in particolare in serata.