Allerta della Protezione civile per vento forte. A partire dal pomeriggio criticità moderata anche su Monza e Brianza.

Torna il vento forte

La protezione Civile della Lombardia ha diramato un avviso di criticità moderata (codice arancione: preallarme) per rischio vento forte dal pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo 2019, nell’area omogenea IM-09 che comprende anche Monza e Brianza.

Avviso di criticità regionale n. 59 del 24 marzo 2019

Oggi, lunedì 25 marzo, la discesa di una struttura depressionaria Nord-atlantica verso l’Europa centro-orientale porterà ad una rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali sulla nostra regione e concomitanti condizioni di debole instabilità, prevalentemente sui settori retici di confine e su parte dei settori centro-orientali. Questa configurazione determinerà una marcata intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali a tutte le quote.

La situazione meteo

Nel dettaglio: dal primo pomeriggio di oggi 25 marzo, previsto un rinforzo dei venti, che tenderanno a diventare moderati o forti in pianura. In particolare, fino alle prime ore di domani, martedì 26 marzo, oltre ai settori alpini più settentrionali, l’intensificazione interesserà anche l’intera parte occidentale della regione.

La conferma arriva anche dall’esperto meteo Christian Brambilla: “Una discesa di aria fredda in quota giungerà da metà pomeriggio/sera sulla nostra regione e sarà annessa a venti di foehn che determineranno tra martedì e mercoledì un calo delle temperature. Le minime da domani si attesteranno tra ui 4 e i 6 gradi. Le massime non supereranno i 17″.

Piogge assenti

“Niente panico – prosegue Brambilla – dopo il clima di fine aprile/inizio maggio che abbiamo avuto nel weekend ci troveremo per qualche giorno, quasi per miracolo, ad avere temperature consone al mese di marzo. Piogge serie all’orizzonte? No almeno fino al 2/3 aprile. Ci aspettano ancora 10 giorni di sole.