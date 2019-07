Allerta meteo per l’arrivo di temporali e possibili nubifragi e grandinate. Dal pomeriggio di oggi previsto un peggioramento delle condizioni meteo.

Allerta meteo

L’alta pressione, il caldo sopra la media e l’afa subiranno un bel colpo durante il fine settimana. Lo prevedono gli esperti meteo che hanno diramato il bollettino per le prossime ore. Quando è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili nubifragi (>80mm in circa 12 ore), grandinate (anche di grosse dimensioni) e forti raffiche di vento (oltre i 50/60 km orari). I fenomeni dovrebbero verificarsi tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani, domenica 28 luglio. Mentre a seguire si avrà un importante calo termico.

Si sconsiglia di mettersi in viaggio tra metà pomeriggio di oggi e la mattina di domenica, se non strettamente necessario. Criticità nei sottopassi.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo dell’esperto Christian Brambilla.

Oggi, sabato 27 luglio: al mattino nuvolosità variabile su ovest regione, poco nuvoloso su est regione. Dalla tarda mattinata ed il primo pomeriggio aumento delle nuvole su buona parte della regione. Tra il primo pomeriggio e metà pomeriggio fenomeni pre-frontali a macchia di leopardo su ovest e nord regione (Varesotto, Milanese, Brianza, Lecchese, Valtellina, Bergamasca, Pavese). Tra il tardo pomeriggio e la sera entrata del fronte con temporali e rovesci diffusi e locali grandinate, sarà la fase più intensa e critica. Nella notte fenomeni via via in cessazione, in ripresa nell’ultima parte della notte/alba di domenica.

Temperature massime sui 29/32 gradi, in forte calo sui 16/18 gradi in serata.

Previsioni per domenica

Al mattino presto ancora piogge su centro e sud regione (Milanese, medio/bassa Brianza, medio/basso Comasco, basso Varesotto, medio/basso Bergamasco, Pavese, Lodigiano, Cremonese, Mantovano). Sulle aree meridionali della regione residue celle temporalesche anche di forte intensità, altrove più piogge a carattere di rovesci. Sui monti fenomeni isolati, e nuvole.

Nel pomeriggio fenomeni in cessazione su ovest e centro regione con anche prime apertura, su sud/est regione (medio/basso Bresciano, bassa Bergamasca, Cremonese, Mantovano) ancora residue piogge in esaurimento. In serata asciutto e via via poco nuvoloso.

Temperature tra 13 e 16 gradi.