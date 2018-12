Fino alle 18 di oggi, lunedì 10 dicembre 2018 è in vigore una allerta meteo della Protezione Civile per rischio vento forte su Lario e Prealpi occidentali, in particolare per quanto riguarda le province di Como e Lecco.

Allerta meteo per vento forte

Per la giornata di oggi infatti sono previste correnti in quota da nord-nord ovest, con interazione orografica sull’arco alpino, ma le correnti d’aria già da questa mattina si sono fatte sentire anche in Brianza. I venti saranno moderati in pianura, con velocità medie orarie mediamente comprese tra 14 e 25 km/h, e raffiche fino a 30 e 45km/h in montagna a quote tra 700 e 1500 metri venti con velocità medie orarie mediamente comprese tra 18 e 50 km/h. in generale attenuazione da metà pomeriggio.

Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Domani

Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso su Prealpi, pianura e Appennino, annuvolamenti localmente più consistenti sulle Alpi.

Precipitazioni: nevischio o neve debole possibile lungo i crinali di confine.

Temperature: minime e massime in marcata diminuzione.

Zero termico: a 1000-1200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna moderati da nord.

Mercoledì nubi in generale aumento su tutti i settori. Precipitazioni assenti o comunque poco probabili. Temperature in generale calo con gelate mattutine.

Giovedì sarà una giornata fredda con nuvolosità variabile. Precipitazioni poco probabili, al più di lieve entità.