Allerta meteo, scatta il codice arancione per il rischio idrogeologico anche in Brianza. Un campanello d’allarme, quello suonato dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Lombardia, che si aggiunge alle già diramate allerte di codice giallo (attenzione) per rischio temporali forti e rischio idraulico.

Allerta meteo

Oggi 21 ottobre, dopo una possibile irregolare attenuazione dei fenomeni, nuova fase intensa dalla tarda mattina-primo pomeriggio, con interessamento dei settori centro-occidentali, anche di pianura, in esaurimento verso sera. Dalla sera fino alla successiva notte piogge insistenti sul Nordovest ed alta pianura occidentale, altrove assenti o deboli residue; nella mattina di martedì domani, martedì 22, graduale esaurimento delle precipitazioni anche sul Nordovest.

Fino a mezzanotte di oggi sui settori centro-occidentali alpini e prealpini possibili accumuli tra 60 e 90 mm/12h e 60 e 120 mm/24h. Zero termico prevalentemente tra 3000 e 3400 metri, con limite delle nevicate oltre 2600-2800 metri.