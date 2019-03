Alpini di Carate Brianza in festa con il presidente nazionale.

Fine settimana di festa nella ricorrenza dell’89esimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini avvenuta il 19 marzo 1930. Come da tradizione, la ricorrenza è stata aperta sabato dalla cerimonia in ricordo dei soci «Andati avanti» al Sacrario dei Caduti al cimitero. A rendere particolarmente solenne la giornata la presenza straordinaria del presidente nazionale della associazione Alpini, Sebastiano Favero accompagnato dal consigliere nazionale Mario Penati e dal presidente della sezione Monza e Brianza Roberto Viganò. Alla festa si è unito anche il sindaco Luca Veggian che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta.

Al Sacrario si è tenuta la cerimonia dell’Alzabandiera e quindi l’onore ai Caduti con la deposizione di una corona. Il presidente nazionale Favero ha esortato «a perseverare senza paura nell’affermare i valori alpini» fondati «sul senso del dovere, sulla solidarietà, l’amicizia e l’impegno per il bene comune seguendo il motto “Onorare i Morti aiutando i Vivi”».

Dopo la cerimonia al sacrario il gruppo delle Penne nere ha partecipato in basilica ad Agliate condividendo nella Messa, animata dal coro «La Baita» diretto dal maestro Mauro Villa Verga, la festa con la cittadinanza.

La giornata si conclusa con la cena sociale al ristorante Tre Re, per l’occasione allestito dal titolare Francesco Sollami e dal suo staff con un tripudio dedicato al Tricolore. Nel corso della serata conviviale l’ingegner Sebastiano Favero ha fatto dono al capogruppo Alberto Tevisio del Crest ufficiale del presidente Ana.