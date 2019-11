Ambrogino d’oro alla memoria al tassista eroe travolto sulla Milano Meda. L’albiatese Eugenio Fumagalli morì a gennaio dopo essersi fermato a prestare soccorso sulla superstrada a una coppia di fidanzatini.

Ambrogino d’oro alla memoria al tassista eroe travolto sulla Milano Meda

Il suo altruismo gli è costato la vita. Milano, città in cui il tassista albiatese Eugenio Fumagalli prestava servizio, oggi lo ricorda assegnandogli l’Ambrogino d’oro alla memoria, riconoscimento che, da sempre, viene conferito a personalità che hanno avuto un ruolo di rilievo nella vita della città.

La tragedia nel gennaio scorso

Il 47enne, ha perso la vita nella notte tra sabato 12 gennaio e domenica 13, sulla Superstrada Milano Meda. Erano le tre e mezza, stava viaggiando in direzione Como. Si era fermato per soccorrere due fidanzatini a bordo di una Fiat 600, speronata da un’auto pirata guidata da un lazzatese. Proprio mentre prestava soccorso è stato travolto e per lui non c’è stato scampo.

Comunità in lutto

La sua morte aveva sconvolto l’intera comunità di Albiate dove era cresciuto e quella di Carugo, dove risiedeva. Tanta commozione anche tra i colleghi tassisti di Milano che avevano partecipato anche ai funerali, ricordandolo come “un eroe dei giorni nostri, un uomo semplice”.

Gli altri nomi

E proprio in queste ore è arrivata la notizia che la Commissione incaricata di vagliare le candidature all’Ambrogino d’oro ha inserito il nome del tassista tra quelli che riceveranno il riconoscimento alla memoria il prossimo 7 dicembre. Tra gli altri nominati figurano Francesco Saverio Borrelli, ex magistrato e capo della Procura di Milano, Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano ed esponente del Partito democratico , Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria, don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore, Carla Casiraghi, proprietaria di una parte del Vicolo dei Lavandai.