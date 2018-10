Al via il maxi intervento di BrianzAcque per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio: è previsto un forte impatto sulla viabilità.

Il cantiere su via Ferravilla bloccherà la Strada provinciale 173

“I lavori – spiega il sindaco Roberto Corti – coinvolgono un’aria ampia compresa nel territorio di Desio e Bovisio. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi causati dai lavori che, per buona parte, vedono interessate arterie a carattere provinciale”. Al momento, a Desio, operai e ruspe sono impegnati su via Santi. A breve si aggiungerà un secondo fronte di scavo nella strada vicinale di via Serao. A partire dalla seconda metà di ottobre e fino al mese di febbraio, il cantiere intereserà la Sp173, via Ferravilla, in due fasi. Inizialmente sarà attuato un senso unico alternato con semaforo sulla Provinciale dal 22 al 31 ottobre. Al ripristino della viabilità su via Santi, la Sp173 sarà poi chiusa al traffico nel tratto compreso tra via delle Grigne e via Santi dal primo novembre fino ai primi mesi dell’anno prossimo.

Definito il piano di gestione del traffico con le deviazioni

Il piano di gestione del traffico prevederà le seguenti deviazioni. Per chi entra a Desio, all’altezza del campo sportivo di Bovisio, il percorso alternativo prevede la svolta a destra in via Europa con prosecuzione per via Bertacciola e via San Rocco fino alla rotonda di via Santi, dove si potrà scegliere se proseguire dritti per via Agnesi o svoltare verso la Provinciale Ferravilla.

Chi invece è diretto a Bovisio su via Ferravilla dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Santi fino alla rotonda di via Agnesi. Da qui, svoltando a destra, si percorrerà via San Rocco per proseguire lungo via Bertacciola e via Europa e infine riprendere la Provinciale all’altezza del Centro Sportivo di Bovisio.