Anche il nuovo sindaco, Alberto Rossi, all’apertura del rifugio Longoni.

Si festeggia l’80esimo anniversario dall’inaugurazione

Domenica, 1 luglio, la sezione seregnese del Cai – Club alpino italiano celebra l’80esimo anno dall’inaugurazione del rifugio «Longoni», che risale al 10 agosto del 1938. In programma la festa di apertura del rifugio dedicato ai fratelli Antonio ed Elia Longoni, a 2450 metri di altitudine sulla cresta sud ovest della Sassa d’Entova in Valmalenco.

Un punto di riferimento per gli alpinisti

Sono passati molti anni dall’inaugurazione “e sono intervenute tante modifiche per rendere il rifugio un luogo accogliente per tutti i frequentatori dell’Alta via della Valmalenco e del sentiero Bernina Sud – spiegano dal Cai Seregno – Domenica sarà celebrata una Messa nella cappelletta del rifugio per celebrare l’anniversario e in ricordo degli amici che ci hanno preceduti nel cammino della vita».

Sarà presente anche il nuovo sindaco, Alberto Rossi

Nella serata di giovedì il presidente del Cai Seregno, Giorgio Leoni, ha annunciato che nella giornata in alta quota sarà presente anche il nuovo sindaco, Alberto Rossi, proclamato martedì pomeriggio in sala consiliare, accompagnato da Paolo Cazzaniga presidente del circolo culturale “Seregn de la memoria”. La partecipazione all’apertura del rifugio “Longoni” è aperta a tutti. Per informazioni si può contattare la sezione locale del Cai: telefono 349 0613545, caiseregno@gmail.com.