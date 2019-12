Anche la Brianza ha il suo Mercatino di Natale nel Borgo. Fine settimana ricco di eventi a Lazzate, con la diciassettesima edizione dei Mercatini di Natale.

Si aggiunge un altro evento alla lunga lista di iniziative in programma in Brianza in occasione del periodo natalizio 2019. Il prossimo fine settimana infatti si apre nel Borgo di Lazzate la diciassettesima edizione dei Mercatini di Natale.

Il caratteristico borgo brianzolo si presenterà alle migliaia di visitatori che ogni anno lo riempiono, nella sua veste più suggestiva, quella natalizia, con le luci, i sapori, i profumi, i colori e le musiche dei tipici Mercatini di Natale.

Nelle vie principali del borgo vi potrete infatti imbattere nelle tradizionali casette di legno dove una cinquantina di espositori vi proporranno idee regalo a tema natalizio: addobbi, oggettistica, decorazioni, presepi, ghirlande, angioletti, bambole fatte a mano, cere. E per i più golosi gli stand gastronomici non vi deluderanno con panettone, caldarroste, frittelle, dolci, cioccolata calda, vin brulé, salumi, formaggi…e tante altre prelibatezze rigorosamente “Made in Italy”.

Cinquanta espositori in piazza

La due giorni si aprirà con i tradizionali mercatini che osserveranno i seguenti orari: sabato dalle ore 11 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 19.

Un fine settimana in cui non mancheranno, come di consueto, le iniziative per tutti: tra quelle musicali, il “concerto natalizio” degli alunni della Scuola Primaria dell’istituto comprensivo “Alessandro Volta”, sabato 7 dicembre alle ore 15 sul sagrato della chiesa parrocchiale.

Musica, arte e cultura

E ancora, domenica, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, ovvero la consegna della Pila d’Oro e delle altre benemerenze civiche: alle ore 17 presso l’Arengario “Carlo Cattaneo” di Piazza Papa Giovanni Paolo II.

Sempre domenica, dalle ore 14.30 alle 16.30, “Gli zampognari” renderanno l’atmosfera ancor più magica per le vie del borgo con le melodie della loro tradizionale zampogna.

In ambito artistico, un’interessante mostra in Casa Volta dal titolo “Sacrum Pictura” – Pittura Sacra dal ‘600 al 21° secolo, sorprenderà i presenti: si tratta, infatti, di un percorso pittorico di arte sacra con opere originali di rilievo nazionale e internazionale sul tema della natività. Verrà esposta, fra le altre, l’importante opera di Philippe De Marlier dal titolo “Madonna con il Bambino e San Giuseppe in una ghirlanda di fiori”.

Tante idee per i bambini

Ma, non dimentichiamolo, Natale è anche e soprattutto la festa dei bambini: ecco quindi l’immancabile “trenino di Natale” che allieterà grandi e piccini per le vie del centro in entrambe le giornate e i laboratori artistici di Natale presso la Casa Volta, nel pomeriggio di domenica, a cura di Eliana Perosin. E non mancherà l’occasione, sotto il luccicante albero di Natale, per i bambini per imbucare la letterina per Babbo Natale.

Peraltro l’attesa natalizia a Lazzate non si esaurirà in questo fine settimana: domenica 15 dicembre ci sarà la manifestazione “Auguri sotto l’Albero” alle ore 16 presso la scuola media di via Laratta. Lunedì 23 dicembre con “Doni nel Borgo”, in collaborazione con il Gal, dalle ore 20.30 alle 22, presso la Baita di Babbo Natale sarà possibile depositare i pacchi doni mentre la vigilia, dalle 19 alle 22, avverrà la distribuzione dei doni ai bambini. Infine, dopo la Santa Messa di mezzanotte, tutti in piazza dove l’Amministrazione comunale con le Associazioni lazzatesi offrirà un brindisi e tante leccornie natalizie.