La Brianza Parade Band di Veduggio non finisce mai di stupire. Dopo aver conquistato il pubblico di casa con il concerto dell’Epifania, la scorsa settimana ha meritato gli applausi scroscianti di quello tedesco.

Trasferta in Germania

I musicisti veduggesi sono stati infatti tra i protagonisti della tournée organizzata in Germania da MusikParade, insieme a otto gruppi internazionali. Da giovedì a domenica hanno macinato quasi 3 mila chilometri in 35 ore di autobus, per esibirsi in tre diversi palazzetti, davanti ad un pubblico di 20mila persone. Da Braunschweig a Erfurt, fino alla celebre Lanxess Arena di Colonia, uno dei più grandi e prestigiosi palazzetti per eventi musicali di tutta Europa.

“E’ stata un’esperienza stupenda ed insieme molto impegnativa, da fare tremare le gambe ad ogni apertura di sipario – hanno assicurato i bandisti – Ciliegina sulla torta è stato l’incontro a Colonia con la “nostra” Martina Respina, una ragazza di Veduggio che suona da sempre con noi e che da qualche mese vive lì per motivi di lavoro”.