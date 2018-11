L’ex sindaco Francesco Rivolta al centro della bufera che ha investito in questi giorni la Confcommercio. Voci di presunte molestie e ricatti che hanno fatto scoppiare una bomba all’interno della più grande associazione italiana di imprese e lavoratori autonomi, che raggruppa oltre 700mila realtà imprenditoriali in Italia.

Il caso, rivelato dal Corriere della Sera, coinvolge lo storico presidente Carlo Sangalli, 81 anni, da dodici al vertice dell’associazione di categoria. Una vicenda ingarbugliata di cui vi abbiamo parlato proprio ieri in questo articoloe che ha visto tre vicepresidenti dell’associazione arrivare ad invocare le dimissioni istantanee di Sangalli.

Una richiesta che sarebbe legata ai rapporti con una ex segretaria che avrebbe ricevuto una donazione.

A innalzare la tensione anche il recente licenziamento del macheriese Francesco Rivolta, che sarebbe stato presente al momento della firma della donazione di 216mila euro alla ex segretaria.

Dal canto suo Confcommercio ha voluto fare alcune precisazioni di cui riportiamo un estratto:

“Il 14 novembre si svolgerà il Consiglio direttivo per prendere in esame la riorganizzazione interna che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore generale Francesco Rivolta per motivi oggettivi – si legge in una nota di Confcommercio – In quella stessa sede il presidente, Carlo Sangalli, relazionerà sui recenti fatti di cronaca. A questo proposito si conferma che il presidente, abbandonando la sua usuale vocazione al dialogo, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica ritenendosi parte offesa per gravissime condotte di estorsione e diffamazione. Proseguirà a querelare con fermezza chiunque costruisca, diffonda o alimenti notizie false e diffamatorie”