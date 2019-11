Anche Meda avrà la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne.

Verrà inaugurata lunedì 25 novembre

Verrà inaugurata lunedì 25 novembre alle 13 in via Pace davanti agli uffici postali la panchina rossa contro la violenza sulle donne. E’ stata infatti accolta dall’Amministrazione comunale la proposta protocollata il 21 ottobre dal «Circolo XX Settembre» e da altri firmatari per chiedere al sindaco Luca Santambrogio di posizionare anche a Meda, come avvenuto recentemente in altri Comuni della zona, una panchina rossa per ricordare le donne vittime di violenza e riflettere sul tema.

Panchina rossa in via Pace

Hanno quindi ottenuto il loro obiettivo il «Circolo XX Settembre», Manuele Cortese, Rina Del Pero, Pamela Bonfiglio, Angela Marasco, Gabriella Vainieri, Maria Grazia Mancini, Franca Vainieri, Ernesto Cairoli, Antonio Galimberti, Carla Busnelli, Marica Gianfreda, Antonella Perrone Todaro e tutti coloro che hanno sostenuto la proposta di installarla in città. L’inaugurazione rientra nella serie di iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.