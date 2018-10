(foto di repertorio)

Anche oggi giornata no per i pendolari tra guasti, soppressioni e ritardi dei treni. Una odissea praticamente quotidiana, indegna di un servizio pubblico. Proprio per questo, tra meno di un’ora, in stazione Porta Garibaldi a Milano avrà luogo una manifestazione di protesta dei comitati pendolari di tutta la Lombardia. Sit in al quale prenderanno parte anche anche molti viaggiatori delle tratte brianzole, tra cui anche quelli delle linee S9 e S11, che ogni giorno subiscono ritardi e cancellazioni.

Guasti, soppressioni e ritardi dei treni: tra poco presidio dei pendolari

Ecco la situazione al momento sulle principali linee utilizzate

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Chiasso-Como-Monza-Milano

Tirano – Sondrio – Lecco – Milano

Lecco – Carnate – Milano

