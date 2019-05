Ci sono anche tre brianzole tra le ultime 40 ragazze selezionate per il Tour di Miss Italia Lombardia 2019. Scopriamo chi sono e da dove vengono.

Tour di Miss Italia Lombardia 2019: ci sono anche tre brianzole

Ci sono anche tre ragazze brianzole tra le ultime 40 bellissime selezionate per il Tour di Miss Italia 2019. Davvero una grande soddisfazione per Silvia Acquilani di Desio (in foto la numero 17), Giada Sarcina di Nova Milanese (numero 18) e per Cristina Tuttolomondo di Seregno (la numero 19). Le tre ragazze, rispettivamente di 25, 18 e 23 anni, ieri sono state selezionate nel corso di un casting che si è tenuto nel Centro Commerciale Le Porte Franche di Erbusco, in provincia di Brescia. Erano in 80, ne sono rimaste la metà, tra cui le tre giovani della provincia brianzola.

L’evento bresciano è il secondo dopo il primo grande casting svoltosi a Malpensa Fiere, a Milano, a inizio febbraio 2019.

Special Guest Beatrice Farina

Special Guest e Madrina dell’evento bresciano è stata Beatrice Farina, classe 2001, di Gorlago in provincia di Bergamo che nel 2018 ha vinto il titolo di Miss Mascotte 2018 e quest’anno è direttamente ammessa alle finali regionali.