Tiene banco a Cesano Maderno la polemica per la decisione della Giunta Longhin di acquistare all’asta un ritratto del Seicento per Palazzo Arese Borromeo.

Questione di priorità. E di opportunità

Troppi i quasi ventimila euro necessari per l’operazione. Questione di priorità. E di opportunità. Dopo Movimento 5 Stelle e Lega, ora lo sostiene anche la civica di centrodestra “Con Bosio per Cesano”: “Ritengo che una Amministrazione comunale dimostri di essere capace e lungimirante solo quando è in grado di individuare preventivamente le priorità in modo da gestirle al meglio, stanziando a bilancio le giuste poste e nella giusta misura”, commenta il capogruppo Luca Bosio.

“Un’Amministrazione dovrebbe regolarsi come una famiglia”

“Una Amministrazione – continua l’avvocato – dovrebbe regolarsi come se fosse una famiglia: dovrebbe cioè stabilire come spendere le proprie sostanze in funzione di una classifica di priorità. Soltanto quando tutte le esigenze fondamentali di tutti i componenti della famiglia saranno state soddisfatte, allora il capofamiglia potrà decidere di spendere denari per abbellire la parete della sala da pranzo con un quadro”.

La richiesta di aiuto di una donna sotto sfratto

Bosio è intervenuto dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto di una donna di Cesano, vedova, invalida e con un figlio minore a carico: “Ai primi di settembre – spiega il capogruppo di opposizione – si troverà in mezzo alla strada in conseguenza di uno sfratto per morosità ormai giunto alla fase terminale dell’iter e non più recuperabile. Le ho ovviamente raccomandato di ritornare dai nostri Servizi sociali per aggiornarli sulla gravità della sua situazione. E mi chiedo: con che faccia (e che coraggio) i nostri Servizi sociali diranno alla signora, come già fatto a ottobre 2017, che non ci sono le risorse per fornirle l’aiuto di cui disperatamente necessita?”.