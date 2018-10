Ancora un ritiro per rischio Salmonella: occhio alla gelatina in fogli Paneangeli. Chi ha in casa il lotto specificato dall’azienda deve riportare la confezione al punto vendita.

Rischio Salmonella nella gelatina in fogli Paneangeli

“A titolo precauzionale, a seguito del riscontro di un potenziale problema di qualità del prodotto, invitiamo i consumatori che ne fossero in possesso a riportarlo presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto (il punto vendita provvederà al rimborso)”.

E’ questo l’avviso pubblicato in queste ore sul sito dell’azienda Paneangeli. Il ritiro precauzionale interessa la Gelatina in fogli 12 grammi Paneangeli – Lotto 24052/3 – scadenza (TMC) 05/06/2021 (in vendita da luglio 2018) .

“Trattandosi di una potenziale contaminazione microbiologica, i tempi per gli accertamenti non sono immediati pertanto, nel massimo rispetto dei nostri consumatori, disponiamo in via precauzionale il ritiro esclusivamente del prodotto” – fa sapere l’azienda che conferma che nessun altro prodotto è interessato.

Contaminazione sospetta: in corso accertamenti

La contaminazione al momento è solo sospettata. Sono quindi in corso accertamenti per definire nel dettaglio l’entità del problema. Intanto l’azienda si scusa con i consumatori per il disagio e mette a disposizione un numero verde da contattare nel caso si voglia ricevere ulteriori informazioni. Il numero è 800.211292 (attivo da lunedì a venerdì 8.30-18.30 e il sabato 9-13).