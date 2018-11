Andrea Pegoraro è il nuovo assessore del Comune di Lentate sul Seveso. Il suo nome già circolava da qualche settimana, ma solo nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità.

Andrea Pegoraro entra in Giunta

Dopo la “defenestrazione” dell’assessore Patrizia DelPero, a cui il sindaco Laura Ferrari ha revocato la delega all’Istruzione il 18 ottobre scorso, è circolata insistentemente la voce che Pegoraro, attuale capogruppo della Lega in Consiglio comunale, sarebbe diventato il nuovo assessore. E adesso è arrivata la conferma: è lui il nuovo membro della Giunta Ferrari.

Ecco le deleghe

Per quanto riguarda le deleghe, non si occuperà del Bilancio o dell’Istruzione (quelle rimaste in capo al sindaco dopo le dimissioni di Alessandra Bernini nel dicembre dell’anno scorso e il siluramento di Patrizia Del Pero): a Pegoraro sono stati affidati il Decoro urbano, la Manutenzione del patrimonio pubblico e i rapporti con le associazioni pertinenti alle funzioni delegate. Accettato l’incarico, dovrà presentare le dimissioni da consigliere comunale: al suo posto subentrerà Federica Seveso, la prima dei non eletti nella Lega alle scorse amministrative o, in caso di rinuncia, Marinella Villa (seconda dei non eletti).