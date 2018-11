Confermato Angelo Paola alla guida del Circolo desiano del Partito democratico di Desio. Scelto anche il direttivo che lo supporterà.

Angelo Paola confermato segretario del Partito democratico

Del direttivo fanno parte: Tommaso Andreano, vice-segretario, Achille Taccagni, addetto alla formazione politica, Franca Biella si occuperà dell’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, Nunzia Smiraglia, della realizzazione del programma, Massimo Carota, della Comunicazione, Angelo Mariani, della sede e dell’organizzazione pratica. Gabriele Degan terrà i rapporti con il Provinciale e i circoli di zona, Marta Sicurello e Maria Paola si occuperanno delle iniziative per i giovani, a Vanda Berra è affidata la collaborazione nella organizzazione di feste e momenti conviviali, Jennifer Moro terrà i rapporti con la Giunta. Infine, addetto alla tesoreria e responsabile del tesseramento è Francesco Cortese.

“Continuità e rinnovamento”

Insieme al grazie, Angelo Paola nel suo primo intervento subito dopo la riconferma auspica “continuità e rinnovamento. Continuità con lo stesso impegno, con la stessa passione. Rinnovamento per migliorare e raggiungere gli obiettivi per i prossimi anni, con un focus importante sulla formazione e sui giovani. Ascolto, trasparenza, condivisione, gioco di squadra: le parole chiave di ieri, come oggi e domani». Il segretario Angelo Paola sarà poi nell’assemblea regionale del Pd, insieme al consigliere desiano Alessio Alberti. Quest’ultimo entra anche nel direttivo provinciale con Marta Sicurello e il vicesindaco Cristina Redi.