Guardate le foto: se non la riconoscete, rassegnatevi, siete diventati vecchi. Si, perché Anna Ciati è una vera celebrità del web, amatissima dagli under 18. Con follower in continua crescita lungo tutta la penisola: oggi ne conta 126mila su Instagram e più di mezzo milione su Tik Tok.

Non sapete cos’è Tik Tok? E’ confermato, siete proprio vecchi. Si tratta dell’applicazione più scaricata del 2018 nel mondo, firmata da un’azienda cinese. Permette di registrare e condividere brevi video nei quali c’è chi canta in playback, chi balla, chi parla. Non mancano effetti speciali e il gettonato slow motion.

Ha mezzo milione di follower

E’ stata Valentina, la figlia dodicenne di un nostro lettore a parlarci di Anna. Lei letteralmente l’adora perché “è proprio simpatica”, ci ha assicurato. L’abbiamo contattata, neanche a dirlo, tramite Instagram. Scoprendo che la nostra piccola aiutante aveva ragione: simpatica lo è davvero. E pure bella e in gamba. Ci ha subito risposto e venerdì pomeriggio ha raggiunto la redazione del Giornale di Carate.

Vent’anni da compiere il 27 dicembre, cresciuta a Carate ma oggi residente con la famiglia a Besana, un diploma turistico tecnico in tasca, una passione smodata per Sfera Ebbasta, splendidi capelli rossi – proprio come quelli di mamma Sara, che l’ha accompagnata, e della sorellina minore Alice -, ci ha raccontato l’avventura che le sta cambiando la vita. Lo ha fatto accanto a un’emozionatissima Valentina, portata a sorpresa dal suo papà e rimasta a bocca aperta davanti al suo idolo.

Il servizio completo sull’edizione del Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 12 novembre.