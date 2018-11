Anziana investita sulle strisce finisce in ospedale. E’ successo stamattina in piazza V Giornate a Limbiate la 74enne in bicicletta

Stava attraversando la strada sulle strisce, è stata investita da un’auto. E’ finita al Pronto soccorso i codice giallo la pensionata limbiatese di 74 anni che questa mattina, venerdì 16 novembre alle 8,43, è finita rovinosamente a terra dopo l’urto con una «Citroen» in piazza V Giornate. Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale, l’anziana stata attraversando la strada in sella alla sua bicicletta.

L’automobilista non si è accorta della bici

Mentre percorreva le strisce pedonali però, è sopraggiunta da via Dei Mille in direzione di via Monte bianco, un’auto dove c’era alla guida una donna di Cesano Maderno. L’automobilista non si accorta del velocipede e ha colpito la pensionata. Dopo la chiamata al 118 sono accorse un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano e l’auto medica.

Al Pronto soccorso in codice giallo

La conducente del velocipede è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Mentre la donna alla guida della «Citroen» veniva ritirata la patente di guida per aver causato lesioni. La Polizia locale, giunta sul posto per i rilievi dell’incidente, sta conducendo ulteriori accertamenti utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.