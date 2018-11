Appello per aiutare il piccolo Loris: ditta brianzola risponde e gli regala un bagno nuovo. Si tratta della Cm Interni di Carate Brianza.

Appello per aiutare il piccolo Loris: grande partecipazione

Sono trascorsi solo pochi giorni dal nostro appello per aiutare il piccolo Loris. Il bimbo, colpito da una emorragia cerebrale quando aveva solo due anni e mezzo, oggi ha nove anni e ha bisogno di tantissime cure e di un’intensa attività di riabilitazione a casa.

E’ seguito ogni giorno da tanti professionisti e i suoi genitori, che per lui stanno facendo l’impossibile, hanno deciso di comprare una casa più grande, con spazi più ampi per le sue esigenze. Una casa che però ha bisogno di alcuni lavori di ristrutturazione prima del trasferimento: Loris infatti deve vivere in un ambiente senza barriere architettoniche e con determinate caratteristiche. Proprio per questo mamma e papà hanno lanciato una raccolta fondi che servirà a coprire le spese per rimettere a posto la nuova casa.

Un bagno nuovo per Loris

Sono passati solo pochi giorni e il gran cuore dei brianzoli si è fatto subito sentire: è stata infatti una ditta brianzola, la Cm Interni di Carate, a rispondere all’appello dei genitori. Saranno loro ad occuparsi interamente a loro spese della ristrutturazione del bagno della nuova casa: un ambiente importante per Loris, che deve essere allestito con cura e con le dovute protezioni.

“Questo è un piccolo gesto da parte nostra, ma è anche un appello a tutti i nostri fornitori, clienti, amici. I lavori inizieranno a dicembre e ognuno di noi alla propria maniera può dare il suo contributo (lavorativo,di forniture, economico) anche simbolico…”, hanno fatto sapere i titolari d’azienda che a loro volta rilanciano l’appello a farsi avanti per fare, tutti, qualcosa per il piccolo Loris.

Oltre al bagno infatti nella nuova casa seregnese della famiglia serviranno altri interventi essenziali, che trovate ben descritti sul sito dell’associazione a cui i genitori di Loris hanno dato vita e sulla pagina Facebook dove è stata creata una raccolta fondi.

La raccolta fondi

Se volete partecipare alla raccolta fondi per Loris vi lasciamo di seguito tutte le informazioni e gli estremi per le donazioni.

