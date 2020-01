Quando ha ricevuto la telefonata dal comando della Polizia locale di Arcore sperava che l’agente dall’altro capo della cornetta le volesse comunicare il ritrovamento della sua Jinny. Ed invece Ileana Motta, 46 anni di Arcore, ha appreso di essere stata multata per affissione abusiva di volantini.

150 euro di sanzione

Una sanzione di 150 euro che suona come una beffa per la donna che, alla disperazione per aver perso l’adorata gatta, ha dovuto aggiungere la rabbia per quella che pensa sia un’ingiustizia.

“La multa l’ho pagata, ma ho chiesto anche di pagare l’affissione dei volantini per poterli nuovamente appendere per la città – ha commentato – Mi è stato però detto che non è possibile. Mi sembra un’assurdità. Perciò ho chiesto un incontro al sindaco”.

IL SERVIZIO COMPLETO LO POTRETE LEGGERE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA STAMATTINA, MARTEDI’ 21 GENNAIO 2020