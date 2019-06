Applausi alle ballerine della scuola di danza Jetè di Triuggio.

Applausi alle ballerine

Il saggio di fine anno ha riscosso un grande successo anche quest’anno per la scuola di danza Jeté di Triuggio presente sul territorio dal 2004. Con il suo spettacolo di magia, “Magic suitecase”, ha saputo catturare e

incantare il pubblico in teatro registrando il tutto esaurito: dai grandi ai piccini. Anche la presenza in collaborazione del mago Aldo Nicolini in arte Zio Potter (ha partecipato a “Italia’s got talent”) ha tenuto con il fiato sospeso le 300 persone presenti.

I ringraziamenti della presidente della Polisportiva Triuggese

“Grande contributo è stato dato dall’insegnante Thiago, nuovo membro della scuola la cui professionalità ed esperienza ha portato le allieve a concorsi sul territorio – ha dichiarato Marina Riva, presidente della Polisportiva Triuggese – Un ringraziamento alle insegnanti Sonia e Noemi presenti da diversi anni nella scuola, all’insegnante Daniela per il suo contributo artistico e Nadia nella sua disciplina del giocodanza con marchio registrato. Un grazie anche all’insegnante Elisa, nuovo membro della scuola che ha portato nella scuola nuovi corsi: hip-hop ed Heels (danza sui tacchi )”. A tal proposito la presidente della Polisportiva Triuggese ha affermato: “Erano due anni che noi avevamo un corso di hip-hop e quest’anno Elisa è riuscita ad avere un bel gruppo incantando il pubblico con la sua coreografia di Harry Potter. Ma è soltanto grazie al lavoro di regia e direzione del nostro fotografo Mirko Treglia che il lavoro è stato ottimale. Speriamo di continuare in questa direzione”.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 giugno 2019.