Anche l’occhio vuole la sua parte. Per questo a Vimercate aprirà sabato prossimo, 1 febbraio, il nuovo negozio «61 MetriQuadri», dove le soluzioni per una visione di qualità diventano moda e valorizzazione del Made in Italy.

Inaugurazione sabato 1 febbraio

Artefice della nuova apertura l’ottico ortottista, Stefano Pomposo, giovane perché ha solo 33 anni, ma già con una lunga esperienza alle spalle in negozi di primarie catene nazionali. «Apriremo alle ore 16.30 – spiega il responsabile – Sarà per me la prima volta da imprenditore. Oltre a essere specializzato in ottica, sono anche ortottista, ovvero ho la qualifica per la valutazione e riabilitazione degli strabismi nei bambini e negli adulti, nonché specializzato nella messa a punto di soluzioni personalizzate per gli ipovedenti (Servizio che sarà attivato nel prossimo futuro)».

Occhiali entro 24 ore e lenti a contatto

Nel piccolo laboratorio, sul retro di «61 MetriQuadri», troveranno spazio tutte le ultime tecnologie in materia di valutazione della vista: «Sarò in grado di assemblare gli occhiali entro 24 dalla scelta della montatura e delle lenti – racconta Stefano – D’altra parte sempre in sede effettuo l’applicazione di lenti a contatto, dando naturalmente a chi le porta per la prima volta, tutti i consigli per la loro corretta gestione».

Montature Made in Italy

Sarebbe stato facile, per Stefano Pomposo, aprire un negozio di ottico riempiendolo delle montature delle griffe più conosciute. «Certamente avrei impiegato meno tempo nell’allestimento della mia nuova attività imprenditoriale – conferma il giovane ottico – Così facendo tuttavia non avrei fatto altro che andare a ingrossare la già nutrita schiera di negozi di ottica tradizionali, tutti con le stesse marche e le stesse montature. Per non andare ad alimentare ulteriormente la concorrenza, quindi, ho pensato di dare vita in “61 MetriQuadri” a un vero e proprio atelier degli occhiali Made in Italy, ovvero il negozio punto di riferimento a Vimercate per tutti coloro che cercano soluzioni per la visione originali ed eleganti, montature non di grossi nomi, ma frutto del lavoro di piccoli artigiani che si distinguono particolarmente per la loro capacità di saper interpretare le nuove tendenze con creatività, ricorrendo a materiali innovativi e tecnologie d’avanguardia. Sono aziende selezionate in tutta Italia spesso semisconosciute, per questo, pur al cospetto di prodotti di altissima fattura (i loro autori in molti casi sono veri e propri maestri artigiani), li prezzo finale non si discosta di molto da quello dei nomi importanti».

Le lenti da vista e da sole

In fatto di lenti, il titolare può selezionare, volta per volta, quelle più adatte alle diverse esigenze.

«Naturalmente – aggiunge – possiamo fare eseguire su di esse qualunque tipo di lavorazione, dall’antiriflesso alla protezione dalla luce blu emanata dai display di smartphone e PC, tutto con l’unico obiettivo del benessere visivo. Come si realizzano le lenti da vista, così è possibile far fare lenti graduate da sole, anche in questo caso portando a termine qualsiasi lavorazione , per esempio la polarizzazione, e proteggendo gli occhi dai raggi ultravioletti».

Attenzione ai bambini

Un occhio di particolare riguardo è riservato alla visione dei bambini. «Non mi fermo alla valutazione ottica – spiega Stefano – Pongo infatti un’attenzione particolare anche all’ortottica, sia per la scelta più adeguata per il problema visivo che si ha, sia per la scelta dell’occhiale».

Il fiore all’occhiello

E’ il servizio post-vendita uno dei plus di «61 MetriQuadri». «Tutti i marchi che ho scelto – conclude il titolare del nuovo negozio di ottica in via Cavour- garantiscono un’ottima assistenza post-vendita. Qualora dovesse rompersi l’occhiale entro alcuni mesi dall’acquisto, infatti, sarò in grado di sostituirlo entro pochi giorni.

Ai più esigenti, infine, offrirò la possibilità di modellare gli occhiali direttamente sul viso, con un autentico servizio “sartoriale”».

Tutti coloro che sabato 1 febbraio compileranno gli appositi moduli con i propri dati anagrafici potranno vincere un buono acquisto da 80 euro e una valutazione ortottica.

«Aspetto quelli che vorranno venirmi ad augurare buon lavoro – ha concluso il responsabile – Sarà mia cura illustrare a ognuno i servizi che offro, mostrando anche un’ampia scelta di montature made in Italy»

