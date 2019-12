L’ultimo Consiglio comunale del 2019 porta in dono un ricco menù. Infatti all’ordine del giorno dell’Assise arcorese, convocata per stasera, venerdì 20 dicembre, alle ore 20, è prevista la discussione del bilancio previsionale del 2020.

Ma il piatto forte riguarda la delibera, in tema urbanistico, sulla destinazione dell’area standard di fronte al Palaunimec a servizio sociosanitario/ assistenziale. Come sottolineato dall’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci si tratta di una attività propedeutica al piano attuativo per la Residenza sanitaria assistita.

Un tema che, negli ultimi mesi, ha visto molte polemiche politiche riguardanti soprattutto l’ubicazione della nuova residenza sanitaria che verrà edificata su un terreno di proprietà di “BorgoLecco”.

L’immobiliare della famiglia Perego, proprietaria della multinazionale dei passeggini “Peg”, vorrebbe realizzare l’opera su un terreno di sua proprietà. Stiamo parlando di una residenza per anziani dotata di 120 posti letto, 40 dei quali nel nucleo Alzheimer che promette di rispondere ad un forte bisogno del territorio. Connessi al complesso dovrebbero trovare posto anche mini-alloggi per anziani autosufficienti e 30 posti per il centro diurno anziani Arca che passerebbe dai locali del centro Sant’Apollinare al piano terra della Rsa.

Tema trattato in Commissione urbanistica

“Attraverso questa delibera andiamo a certificare che sull’area in oggetto (cioè quella antistante al PalaUnimec, ndr) sia prevista anche una struttura che possa inglobare una funzione sociosanitario/assistenziale – ha dichiarato Mollica Bisci in commissione Urbanistica – Infatti il piano dei servizi, per esempio, prevede un utilizzo di quell’area per ambiti scolastici o sportivi ma non sociosanitario/ assistenziale. Aggiungo che lo strumento urbanistico che verrà utilizzato per la realizzazione della Rsa è un piano attuativo, che è molto più complesso e che prevede anche un periodo di tempo nel quale potranno essere presentate osservazioni”.

Le criticità avanzate da “ImmaginArcore”

L’unica forza politica di minoranza presente lunedì sera in commissione era quella di “ImmaginArcore”, rappresentata dal consigliere Carlo Zucchi.

La civica, attraverso un comunicato stampa diramato stamattina, ha manifestato tutte le perplessità in merito a questa deliberazione.